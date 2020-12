Alkmaar roept inwoners op vuurwerk in te leveren: "Nog maar de vraag of het werkt"

ALKMAAR - Alkmaar start met een vuurwerkinzamelactie. De gemeente roept inwoners op om hun vuurwerk de komende weken in te leveren, om zo de zorg, politie en brandweer te ontlasten deze jaarwisseling. Of iedereen het vuurwerk in gaat leveren is volgens jongerenwerker Halit Cam nog maar de vraag.

Pixabay

"Om het onze hulpverleners in deze moeilijke tijd niet nog moeilijker te maken, is al het vuurwerk verboden. Laat het dan ook niet in je schuur of onder je bed liggen. Het mag niet en is onveilig. Kom je vuurwerk inleveren en draag bij aan een veilig en gezellig oud en nieuw voor iedereen", zegt waarnemend burgemeester Emile Roemer van Alkmaar in een persbericht. Inwoners kunnen het vuurwerk dat ze thuis hebben liggen inleveren op 11, 12, 18 en 19 december bij Stadswerk072 op de Herculesstraat in Alkmaar. Op die data staat een gespecialiseerd vuurwerkteam klaar waar mensen hun vuurwerk bij kunnen inleveren. Vervolgens wordt het afgevoerd naar een gecertificeerd bedrijf. Mensen krijgen geen boete als ze het vuurwerk in komen leveren. Roemer begrijpt dat het vuurwerkverbod niet voor iedereen fijn is. "De liefhebber van vuurwerk zal dit landelijke verbod niet fijn vinden. Daar heb ik natuurlijk begrip voor. Veel vuurwerk is niet alleen nu maar ook in de toekomst verboden. Daarom zeg ik ook: laat het niet langer in huis liggen maar kom het brengen. Ook al doet het een beetje pijn." De gemeente heeft wel een presentje voor degene die het vuurwerk in komt leveren, zegt Roemer. "Om toch een beetje in de sfeer van oud en nieuw te komen, krijgen de inleveraars wat lekkers van ons om mee naar huis te nemen." Voor hen ligt dan een gratis oliebol klaar.

Of inwoners ook echt bereid zijn om hun vuurwerk in te leveren, is nog afwachten. Maar Halit Cam, jongerenwerker in de Alkmaarse wijken Overdie en Kooimeer, twijfelt of jongeren die al vuurwerk in huis hebben er wel op zitten te wachten. "Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Ze gaan het denk ik gewoon afsteken of op een andere manier wegwerken. Misschien dat door de druk van de ouders ze het wel in zouden leveren", zegt hij. "Maar er is toch betaald voor dat vuurwerk, jongeren hebben er meestal een flink zakcentje voor gespaard." Halit heeft daarom zelf een idee: "Ik zou het zo doen dat je bij zoveel kilo vuurwerk zoveel geld terugkrijgt. Dan hebben ze in ieder geval hun geld terug en is dat niet weggegooid zakgeld." De jongerenwerker is komende jaarwisseling op straat aan het werk om de jongeren toch nog een leuk oud en nieuw te bezorgen. "Ik hoop dat we dit jaar een rustig oud en nieuw krijgen en geen rotzooi. Daar ben ik vooral mee bezig. We gaan activiteiten organiseren voor de kinderen. Buitensportactiviteiten, zoals voetbal." Overdie De afgelopen jaarwisseling liep in de Alkmaarse wijk Overdie volledig uit de hand: de brandweer werd er bekogeld met vuurwerk. Ook is er regelmatig sprake van overlast. Of de inzamelingsactie ook daar een einde aan kan maken, weet Richard Halewijn van de wijkraad niet. "Geen idee", zegt hij enigzins verrast op de actie. "Er zitten natuurlijk twee kanten aan: het is opzich een goed plan om de kans te verkleinen dat er vuurwerk wordt afgestoken, maar er is ook een grote kans dat niet iedereen het gaat inleveren. Dat is afwachten." Inwoners van de wijk Nieuw-Overdie kunnen deze week lampjes ophalen. De actie moet letterlijk een positiever licht schijnen op de 'vuurwerkwijk'.