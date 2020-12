Trotse Arne Slot vindt dat zijn team bezig is aan een bijzondere periode

Weinig tijd om na te genieten is er niet voor Arne Slot. De Alkmaarse coach is inmiddels alweer druk bezig met de voorbereiding voor de wedstrijd tegen FC Groningen. Wel beseft hij dat zijn team bezig is aan een goede serie. "Ik denk dat dit best wel een bijzondere periode is. Als je kijkt naar hoe wij spelen en tegen welke tegenstanders. Jammer dat de fans er niet bij zijn."

Robben

FC Groningen moet het in Alkmaar doen zonder Arjen Robben. De steraanvaller kampt eigenlijk het hele seizoen al met blessures en zal dit kalenderjaar niet meer in actie komen. "Ik vind het vooral jammer voor hem."

Svensson

AZ zelf heeft een redelijk fitte selectie. Tegen de Noorderlingen zijn alleen de geblesseerden Ron Vlaar, Jordy Clasie en Jonas Svensson afwezig. Die laatste raakte vorig weekend tegen Heracles zwaar geblesseerd. "Svensson komt deze maand sowieso niet meer in actie."

AZ - FC Groningen begint zondag om 14.30 uur.

Bekijk de video voor het hele gesprek met Arne Slot.