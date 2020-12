Tagliafico verlengt contract bij Ajax tot 2023

AMSTERDAM - Nico Tagliafico heeft zijn toekomst aan Ajax verbonden. De Argentijnse verdediger lag tot de zomer van 2022 vast in Amsterdam. Die verbintenis is nu met één jaar verlengd.

Tagliafico kwam in januari 2018 over van het Argentijnse Independiente. Hij maakte zijn debuut in op 21 januari 2018 in de wedstrijd Ajax - Feyenoord (2-0). De Zuid-Amerikaan speelde tot nu toe 111 officiële wedstrijden, waarin hij twaalf doelpunten maakte.

In zijn eerste volledige seizoen bij Ajax won Tagliafico de landstitel en de beker. Dat seizoen bereikte Ajax ook bijna de finale van de Champions League. In 2019 pakte hij met de Amsterdammers de Johan Cruijff Schaal.

Ajax speelt op sinterklaasavond tegen FC Twente. Er wordt om 20.00 uur afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA.