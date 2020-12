Alkmaar NL V Iedereen op school Castricum in zwart-blauw: leerlingen ontwerpen trui tegen coronakou

CASTRICUM - De Bonhoeffer-hoodies van de gelijknamige middelbare school in Castricum zijn een succes. Inmiddels zijn er 450 uitgedeeld. De ontwerpers, vier leerlingen van 6 vwo, zijn er trots op. Ze bedachten de schooltrui vanwege de kou in de lokalen. Want door corona staan de ramen daar extra open voor ventilatie. "Kapot koud", omschrijft een leerlinge het, die net haar schooltrui ontvangen heeft.

Nella, Anne, Varenka en Tilly - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

"We hadden het er over dat het zo koud was in de klas met de ramen open", vertelt 16-jarige Tilly Neve. "Dekens uitdelen in de klas kan niet, zodoende kwamen we op een lekkere warme trui." Nadat de schoolleiding toestemming gaf, gingen de vier eindexamenleerlingen aan de slag. "Ik kwam met het idee om onze naamgever van de school, verzetsheld Dietrich Bonhoeffer, als logo te gebruiken", legt Nella van Leeuwen (17) uit. "Aan Anne hebben we vervolgens gevraagd daar in haar eigen stijl invulling aan de te geven." Anne Cappendijk (17) viel recent nog in de prijzen met haar ontwerpen, en staat binnen school bekend als creatief brein. "Ik heb silhouet van Bonhoeffer gevuld met kleurige afbeeldingen van dingen die met onze school te maken hebben. Maar ook een mondkapje ontbreekt niet." Via een enquête bepaalden ze de kleuren van de trui. "Zwart en blauw kwamen er als top 2 uit", zegt Nella. "Maar ook dat het een hoodie moest worden en geen sweater of vest." Support Your Local Met het ontwerp onder de arm gingen ze op zoek naar een bedrijf dat de truien kon maken. "Via via benaderde Linsey en Tim Kapr van soBAD ons", vertelt de 17-jarige Varenka Koelemeij. "Zij boden ons een mooie prijs, zodat het ook betaalbaar is voor een scholier." "Het mooie is dat zij ook uit Castricum komen, zo steunen we een lokale ondernemer in deze coronatijd." Tim en Linsey beamen dat. De bestelling van bijna vijfhonderd hoodies voor de school is een flinke voor hun webshop.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

"Normaal krijgen we orders van vijf of tien stuks", vertelt Tim Kapr. "Vierhonderdvijftig stuks is zeker interessant." Het echtpaar runt het bedrijf vanuit hun Castricumse rijtjeswoning. "De drukpers staat op de eettafel", lacht Linsey. "We zijn blij dat we de school aan betaalbare truien kunnen helpen van goede kwaliteit. En voor ons is het ook interessant. We krijgen wat naamsbekendheid en hopelijk levert het nog nieuwe klanten op." Trots De meiden zijn trots op het succes van de schooltrui. "We hadden iet verwacht dat het er zoveel zouden worden. En dat ook leraren en zelfs de rector er eentje dragen is best cool", vindt Nella. "Maar iedereen kan er eentje bestellen, hoor. Opa's en oma's, neven en nichten, maar ook veel oud-leerlingen willen er een."

De schooltrui kost 19,50 euro. Het Bonhoeffercollege verdient daar niets aan. De bestellingen lopen via de webshop, die ook de betalingen afhandelt.