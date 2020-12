Nieuwe methode voor kademuurherstel redt monumentale bomen

AMSTERDAM - De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) heeft in een brief aan het gemeentebestuur een alternatief plan voor kademuurherstel aangeboden. De Amsterdamse restauratieconstructeur Ernst de Beaufort heeft een methode ontwikkeld die zowel de oude kademuren als de bomen spaart. Hierdoor zouden mogelijk duizend monumentale en beeldbepalende bomen gered kunnen worden.

De gemeente onderzoekt de komende jaren 200 kilometer verharde kade in de stad. Hier wordt bekeken welke kades aangepakt worden. Maar op plekken die urgent zijn, zoals op delen van de Heren- en Leliegracht is de gemeente al begonnen met het herstel van de kademuren. Vaak moeten hierbij de oude monumentale bomen het veld ruimen. Hiertegen is veel verzet.

De gemeente laat weten dat ze de methode van De Beaufort meenemen in hun onderzoek. Maar geeft aan dat ze zelf ook verschillende onderzoeken doen. “Er lopen verschillende onderzoeken naar innovatieve manieren om in de toekomst meer bomen te behouden. Maar per stuk kade dat wordt vernieuwd is de situatie anders. Er wordt altijd uitgebreid onderzocht wat de mogelijkheden zijn en uitgangspunt is om de bomen waar dat kan te behouden", laat een woordvoerder weten.