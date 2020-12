Nog veel onduidelijk over vaccinatieplan in West-Friesland: "Hebben nog niks gehoord"

WEST-FRIESLAND - Vicepremier Hugo de Jonge kondigde onlangs aan dat alles in het werk gesteld gaat worden om de vaccinaties tegen het coronavirus vanaf 4 januari te starten. "Een heel ambitieus plan", aldus Trudy Doodeman, zorgmanager van zorgkoepel West-Friesland, "Maar het is nog volstrekt onduidelijk welke vaccinaties er beschikbaar komen en voor welke doelgroep die zijn."

Doodeman is niet de enige die hier nog geen duidelijkheid over heeft. NH Nieuws en WEEFF belden met verschillende zorginstanties in West-Friesland om te weten welke informatie zij hebben gekregen omtrent de coronavaccinaties.

Geen planning bekend

"Op dit moment is het nog niet geheel duidelijk wanneer en welk goedgekeurd vaccin wij kunnen verwachten", aldus een woordvoerder van Omring. "Wel bereiden wij ons zo goed mogelijk voor. Zoals het er nu naar uitziet worden zorgmedewerkers en kwetsbare groepen namelijk als eerste gevaccineerd."

Ook het Dijklander ziekenhuis in Hoorn mist naar eigen zeggen praktische informatie om zich goed te kunnen voorbereiden op de massale vaccinatiecampagne. "Wat wordt onze rol als ziekenhuis?", vraagt woordvoerder Ellen van Ruiten zich af. "Hoeveel vaccins zijn er straks beschikbaar? Op basis daarvan kun je pas een planning maken en een indeling wie wel of niet in aanmerking komt."

En bij huisartsenpraktijk De Blokkendoos in Andijk spelen de voorbereidingen een rol binnen de praktijk, maar wordt het personeel nu vooral door de media op de hoogte gehouden. "Als praktijk zelf hebben we hier nog geen enkel bericht over ontvangen."

Huisartsen en teststraten

Een woordvoerder van de Blokkendoos geeft aan dat ze zich zo goed mogelijk voor proberen te bereiden met de kennis die zij nu hebben. "Maar normaal gesproken zijn we maanden van tevoren al bezig voor bijvoorbeeld de griepprik. Er moet een locatie geregeld worden, een selectie worden gemaakt en de uitnodigingen moeten de deur uit."

Volgens Trudy Doodeman kunnen de huisartsen een belangrijke rol spelen bij de selectie van de personen die als eerst aan de beurt dienen te komen. "Zij weten in de plaats waar zij zitten het best welke mensen er het meest kwetsbaar zijn. Daarnaast hebben ze al veel ervaring door de eerdere griepvaccinaties."