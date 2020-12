Amsterdamse illustrator Waldemar Post (84) overleden

Waldemar Post belandde met coronaklachten in het ziekenhuis en overleed donderdag. Behalve voor De Volkskrant werkt hij ook voor HP/De Tijd, Opzij, Vrij Nederland, Avenue en Playboy. Daarnaast ontwierp hij theateraffiches en boekomslagen en was hij lange tijd de vaste vormgever van Madame Tussauds in Londen. Van 1975 tot 1990 doceerde hij illustratie aan de Gerrit Rietveld Academie.

Post was altijd aan het tekenen. "Op school was ik niet echt een uitblinker," vertelde hij in 2019 in het programma Iconen. "Ik tekende mijn houten schoolbanken altijd vol met gekke plaatjes of met Griekse helden en stieren als we bijvoorbeeld Griekse les hadden. Mijn docenten vonden eigenlijk ook dat ik naar de Kunstacademie moest." Post ging uiteindelijk naar het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs.