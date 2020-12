Telefoonwinkel Schalkwijk overvallen: twee daders op de vlucht

HAARLEM - Een telefoonwinkel in het Haarlemse winkelcentrum Schalkwijk is vanochtend rond 10.30 uur overvallen. Onder meer vanuit een helikopter wordt naar de overvallers gezocht.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het mogelijk om twee daders, die donkere kleding dragen. Een van hen heeft een fors postuur, de ander is tenger gebouwd. Eén van hen zou een baard hebben, ook is er oranje-blauwe rugtas gezien.

Buit

Na de overval zijn ze in onbekende richting gevlucht. Volgens de politie is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt, al wordt er in een Burgernet-oproep melding gemaakt van Aldi-tas waarin ze hun buit zouden vervoeren.

Voor de winkel staan agenten met kogelwerende vesten. De politie doet onderzoek naar het voorval.