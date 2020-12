Weidse natuur op het IJsselmeer: plan voor zonnepanelen op het water stuit op verzet

WIERINGERWAARD - De leegte van het IJsselmeer is maar schijn: er leven heel veel dieren op en onder het wateroppervlak. Snoekbaars, spiering en zo'n veertig andere soorten vis vormen een onderdeel van de voedselkringloop. In de Wieringerhoek van het IJsselmeer vinden ganzen 's nachts een rustplaats. Kuifeenden gaan als het donker wordt de grote plas op om mosseltjes te zoeken. Het idee om hier eilanden aan te leggen met honderden hectaren zonnepanelen erop stuit op verzet.

"Die lange sliert daar in de verte zijn ganzen. Ze eten op de akkers in de polder en rusten hier op het grote water uit." Er is sprake van veel uitwisseling van vogels tussen de polders en het water. "Kuifeendjes liggen overdag op wat grotere plassen in de polder lekker beschut te slapen. Pas als het donker wordt, trekken ze naar het IJsselmeer. Daar duiken ze naar de ondiepe bodem op zoek naar mosseltjes."

In eerste instantie lijkt het water leeg, maar als je wat langer kijkt, zie je overal groepjes vogels. "Daar zitten meerkoeten", wijst Leo. "In de winter verzamelen deze dieren zich in grote groepen, terwijl ze de rest van het jaar elkaars aanwezigheid absoluut niet verdragen."

Schipper Wigbout stuurt zijn kotter de haven van Den Oever uit, het IJsselmeer op. We varen richting Oude Zeug, een ondiepte die iets zuidelijker ligt. Meeuwen komen kijken of er wat te halen valt, maar ze draaien al snel af, want deze visser is vandaag niet aan het vissen.

Sportvisser Marco Kraal weet zeker: "De mooiste natuur zit daar", en hij wijst naar het water. "Je ziet er niets van, maar hier leven toch zo'n veertig soorten vis. Paling, brasem, snoekbaars, voorns, spiering, zeelt, karper, snoek, noem maar op. En het gaat goed met de vis. Het water is schoner dan vroeger." De futen en aalscholvers die voorbij komen zijn er het bewijs van, deze viseters vinden in het IJsselmeer in ieder seizoen voldoende voedsel.

Zonnepanelen

Het is juist vanwege deze natuur dat De Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk zich zorgen maakt over plannen om op deze plek grote eilanden aan te leggen waar zonnepanelen op moeten komen. "Het opwekken van groene energie is iets waar wij natuurlijk achter staan, dat is hoognodig, maar dat kan hier helemaal niet", zegt Marco. "Deze ruimte heeft de natuur nodig, er is al zo weinig ruimte voor in Nederland. Laten we eerst alle daken vol leggen met zonnepanelen." De provincie Noord-Holland heeft er wel oren naar en laat de mogelijkheden van zonne-atollen, zoals ze worden genoemd, op deze plek onderzoeken.

Verbinding

Leo van Vogelbescherming benadrukt het belang van het gebied. "En er is een andere heel belangrijke factor waarom het zo moet blijven: de nabijheid van de Waddenzee. Je kan je haast niet voorstellen hoeveel vogels hier naar toe komen in het voorjaar en het najaar op trek van en naar Scandinavië en Siberië. Het hele gebied rond de Waddenzee is dan vergeven van de vogels die op het Wad voedsel zoeken en hier hun rustplek vinden."

Op de plassen van de Wielen bij het Dijkgatsbos, achter de dijk, zien we honderden kuifeenden. In de haven op Oude Zeug zwemt een groep grote zaagbekken. Deze grote eenden proberen de visjes te vangen die zich onder het drijvende ponton, dat in de haven ligt, schuil houden.

Ondertussen passeren op grotere afstand hele slierten ganzen. Sommigen vliegen met een volle buik richting het IJsselmeer, andere gaan juist de andere kant op: richting akkers en grasland. Het is de verbinding tussen water en land die dit gebied kenmerkt en bijzonder maakt.