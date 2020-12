Eerste EK-duel handbalsters dag uitgesteld na positieve test Servië

KOLDING - De eerste wedstrijd van de Nederlandse handbalsters op het EK in Denemarken wordt een dag later gespeeld. Dat heeft te maken met een positieve coronatest bij een van de speelsters van tegenstander Servië.

Het duel zou vrijdagavond om 20.30 uur beginnen, maar begint nu zaterdagavond om 20.30 uur. De betrokken speelster is direct in quarantaine gegaan. Alle andere tests bleken negatief. De speelsters worden vrijdag opnieuw getest. Een dag na de wedstrijd tegen Servië is Kroatië de volgende tegenstander. Komende dinsdag speelt Oranje tegen Hongarije.

Moeizame voorbereiding

De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade kende al een moeizame voorbereiding op de eindronde. Vanwege de coronapandemie kon er geen oefeninterland worden gespeeld. De voorbereiding vond besloten plaats op Papendal. Oranje, regerend wereldkampioen, pakte twee jaar geleden brons op het EK en werd vier jaar geleden tweede.