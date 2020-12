Ouderwets 'stoeltje zetten' voor Sinterklaas: "Altijd écht feest!"

Jaap is de jongste van twaalf kinderen. "We werden de volgende ochtend op 6 december dan al vroeg wakker rond vier of vijf uur. Dan moesten we wachten tot we naar beneden mochten en vroeger we steeds: is Sinterklaas al geweest? Mijn moeder hield ons altijd een beetje zoet en zei dan: de kachel is nog niet aan beneden, blijf nog maar even in bed het is nog veel te koud. Als we mochten dan kwamen we in een rij de trap af en was het aftellen. 1, 2, 3 en dan de lakens er aftrekken en alles bekijken."

Zusjes Jannika (6) en Marisa (5) staan te springen om de stoelen te onthullen, het is de eerste keer dat ze 'stoeltje zetten' bij opa en oma. "We hebben zeven kleinkinderen en de laatste jaren hebben we eigenlijk meer een soort pakjesmiddag met elkaar gehouden. Met de coronaregels kunnen we niet met iedereen bij elkaar zijn en leek het ons leuk om de kleinkinderen stoeltje te laten zetten", legt grootvader Jaap Meester uit.

Van oorsprong komt Jaap uit Lutjebroek. "Het hele dorp was kinderrijk zo vlak na de oorlog. Je ging de hele buurt langs om te kijken wat er bij de buurkinderen op de stoel stond", zegt Jaap lachend.

Het stoeltje zetten had bovendien een praktisch voordeel. Tineke: "Vroeger waren de katholieke gezinnen groot, met stoeltje zetten hoefde je door het laken de cadeautjes niet in te pakken. Dat laken was dus ook wel mooi makkelijk."

Typisch Westfries?

Iemand die alles over de historie van Sinterklaas weet, is museumdirecteur Ad Geerdink van het Westfries Museum. Jaarlijks geeft hij lezingen over goedheiligman. Niet alleen is hij historicus, maar ook nog eens op 6 december jarig. "We denken vaak dat het een typisch Westfries gebruik is dat stoeltje zetten, maar eigenlijk is het iets dat van West-Friesland is geworden", aldus zelfbenoemd 'clausoloog' Ad Geerdink. Bij hen thuis werd het feest altijd uitbundig gevierd.

"In de zeventiende en achttiende eeuw waren er verschillende manieren waarop sinterklaas werd ingevuld: met een sok aan de schouw zoals we dat nu van kerst kennen, maar ook door je schoen of stoeltje te zetten", legt Geerdink uit. Het feest concentreerde zich toen uitsluitend op 5 en 6 december. "Nu wordt weken van te voren al de schoen gezet. Er werd toen vooral de sterfdag van Sint Nicolaas gevierd en dat was op 6 december. De schoentjes en stoeltjes werden de avond ervoor gezet en vaak wat lekkers voor het paard. Sinterklaas legde het laken dan over de stoel heen als de cadeautjes erop lagen."

Opvallend genoeg werd vroeger in West-Friesland op 11 november met Sint Maarten met versierde tafeltjes langs de deuren gegaan. Maar een verband tussen het meubilairgebruik, is er volgens Geerdink niet. "Het is zeker opvallend! Maar soms moet je de oorsprong daarvan niet te ver weg zoeken, dat meubilair is gewoon wat men vroeger voor handen had."

Verandering

De sinterklaastraditie beweegt zich mee met de tijd. Met de opkomst van prentenboeken en televisie is fenomeen 'stoeltje zetten' langzaam verdwenen. Ad: "Het zal mij niet verbazen als er in West-Friesland families zijn die dit al generaties lang doen en dit alsnog voortzetten, maar dat moet je wel een beetje tegen de stroom inroeien. Tegenwoordig wordt op tv en in alle communicatie zo aangestuurd op pakjesavond en schoentjezetten."

Voor zusjes Marisa en Jannika, is de sinterklaasspanning er niet minder om. Jannika: "We hebben vaker sinterklaas gevierd maar niet met stoeltje zetten. Ik vind het eigenlijk best leuk!"