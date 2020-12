Groot drugsnetwerk opgerold in Noord-Holland: recordhoeveelheid ketamine gevonden

NOORD-HOLLAND - In een jaren durend onderzoek naar een enorm drugsnetwerk in Noord-Holland heeft de politie ruim een maand geleden een recordhoeveelheid ketamine in beslag genomen. Er zijn in totaal elf mensen aangehouden, onder wie twee Hoofddorpers die ervan worden verdacht leiding te hebben gegeven aan de organisatie.

Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt, ruim een maand na de aanhoudingen en vondsten op 28 oktober. Omdat de verdachten in beperkingen zaten, wat betekent dat ze uitsluitend contact met hun advocaat mogen hebben, kon er eerder niets over de zaak worden bekendgemaakt.

Het onderzoek startte in juni 2018, nadat de politie werd getipt dat één van de in oktober aangehouden hoofdverdachten zich bezig hield met handel in drugs, waaronder ketamine. Toen in februari vorig jaar in een pand in het havengebied van IJmuiden 400 kilo cocaïne werd aangetroffen, bleek uit onderzoek dat enkele van de verdachten ook daarbij betrokken zouden zijn. Voor het onderzoek naar de verdachten werden onder meer versleutelde chatgesprekken 'ontcijferd' en uitgelezen.

Grootste hoeveelheid ketamine ooit

Bijgestaan door specialisten van Defensie en speurhonden viel de politie op 28 oktober van dit jaar woningen en bedrijfsruimtes van de verdachten binnen op totaal veertien locaties, waaronder in Hoofddorp, Limmen en Amsterdam. Ook in het Twentse Losser en het Duitse Gronau werden panden doorzocht. In totaal werden er negen mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 25 tot 60 jaar aangehouden. Behalve uit Hoofddorp komen zij uit Heemskerk, Zandvoort, Amsterdam, Den Haag en Zwolle.

Tijdens de doorzoekingen werd er een recordhoeveelheid ketamine van 350 kilo met een straatwaarde van acht miljoen euro aangetroffen. Dat is volgens de politie de grootste hoeveelheid ketamine die ooit in Nederland is gevonden. Ook werd ruim 100.000 euro in cash, enkele dure auto’s, twee vuurwapens en veel designer-artikelen in beslaggenomen.

Hoewel het officieel geen drugs, maar een medicijn is, is het goedje al jaren in opkomst als partydrug. Het verhandelen of bezitten van grote hoeveelheden is strafbaar.

Crystal meth en speed

In totaal waren 250 politiemensen bij de zaak betrokken. Van de elf aangehouden verdachten zitten er nog vier vast, onder wie de twee Hoofddorpers die ervan worden verdacht leiding te hebben gegeven aan de organisatie. De andere zeven aangehouden personen mogen hun proces in vrijheid afwachten. Behalve in ketamine zou het drugsnetwerk ook in crystal meth en speed hebben gehandeld.

Het onderzoek wordt voortgezet, waarbij niet uitgesloten wordt dat er meer verdachten worden opgepakt.