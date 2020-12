'Twee advocaten van kroongetuige Nabil B. op dodenlijst'

Beide advocaten hebben van de NCTV te horen gekregen dat de dreiging van de moordaanslagen verband houdt met hun rol als advocaat in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en andere verdachten.

Volgens het OM is Taghi verantwoordelijk voor een reeks moorden en pogingen daartoe. Beide advocaten zijn de belangrijkste troefkaart van justitie tegen Taghi.

De broer van kroongetuige B. werd in maart 2018 doodgeschoten in Noord. De 41-jarige Reduan, die niets met misdaad en de onderwereld te maken had, werd doodgeschoten in zijn beletteringszaak aan de tt. Melissaweg. De schutter Shurandy S. is later gearresteerd en veroordeeld tot 28 jaar celstraf.

De vroegere advocaat van B., Derk Wiersum, werd op 18 september vorig jaar op straat in Amsterdam doodgeschoten. Hij werd 44 jaar oud.

Vastbesloten

Onno de Jong en Peter Schouten reageren in De Telegraaf strijdbaar. "We blijven ons werk doen. De kroongetuige kan op ons blijven rekenen," zegt De Jong tegen de krant.

Ook Schouten zegt vastbesloten te zijn met zijn werk door te gaan. "Ik heb destijds een bewuste keuze gemaakt om Nabil B. te verdedigen. Daar brengt dit uitermate vervelende bericht geen verandering in."