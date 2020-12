'Gestrande automobilist' zwaargewond bij aanrijding op N241: weg dicht

SCHAGEN - Bij een aanrijding op de N241 bij Schagen is vanochtend rond 6.00 uur een voetganger gewond geraakt. De provincialeweg is gedeeltelijk afgesloten voor politieonderzoek en het verkeer wordt omgeleid. Dit duurt naar verwachting tot ongeveer 9.30 uur.

Het gaat om een gestrande automobilist die zijn voertuig verliet en vervolgens werd aangereden, laat de ANWB aan NH Nieuws weten.

Een politiewoordvoerder kan in afwachting van het onderzoek alleen melden dat het slachtoffer een voetganger is die met zware verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht.

De weg is in beide richtingen afgesloten, om precies te zijn tussen de rotonde Zuiderweg en de Haringhuizerweg, zo meldt een weginspecteur van de provincie op Twitter. Verkeer wordt omgeleid via de parallelweg.