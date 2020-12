Bruno Martins Indi vindt dat AZ meer had verdiend tegen Napoli

ALKMAAR - AZ had eigenlijk meer verdiend tegen Napoli, maar dankzij een goal van Bruno Martins Indi speelden de Alkmaarders wel gelijk tegen de Italiaanse topclub. De verdediger is desondanks tevreden met het punt.

"Ik denk dat je ons wel kan feliciteren", zegt Martins Indi. "Zeker met de manier waarop we vandaag gespeeld hebben. We hebben heel veel persoonlijkheid getoond vanavond. Ik denk dat we het betere van het spel hadden."

De verdediger bracht in de tweede helft de Alkmaarders langszij, maar hij was niet meteen overtuigd dat het ook een geldig doelpunt was. "Ik dacht in eerste instantie dat het buitenspel was. Dit is mijn tweede goal al. Ik ben er blij mee. We hadden nog grote kansen om de wedstrijd te winnen, die hadden we eigenlijk wel af moeten maken."