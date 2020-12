AZ heeft ondanks gelijkspel tegen Napoli goede papieren voor volgende ronde EL

Het kon zomaar een avond van alles of niets worden voor AZ. Bij verlies en een ongunstige uitslag bij Real Sociedad - Rijeka konden de Alkmaarders vanavond al uitgeschakeld zijn. Daarom koos de ploeg van Arne Slot ervoor om maar meteen de aanval te zoeken. Na elf seconden resulteerde dat al in een reuzenkans voor Albert Gudmundsson. De vervanger van Myron Boadu schoot na een lange bal van Teun Koopmeiners tegen Napoli-verdediger Koulibaly op.

Snelle tegengoal

De aanvallende intenties van AZ leken duidelijk te zijn. Alleen kreeg het zelf de deksel na zes minuten op de neus. Dries Mertens, die in het verleden bij AGOVV, FC Utrecht en PSV speelde, kroop slim achter de verdediging en kon een lage voorzet vanaf de zijkant binnentikken door goede posititionering: 0-1.

De meeste aanvallen van AZ gingen over de linkerkant. Op de vleugel kreeg Zakaria Aboukhlal de voorkeur boven Jesper Karlsson en liet een goede indruk achter. De kersverse Marokkaans international was veruit de gevaarlijkste man en vormde met de opkomende back Owen Wijndal een sterke tandem. Na twintig minuten kreeg Aboukhlal ook de grootste mogelijkheid voor rust, maar doelman David Ospina tikte de bal uit de hoek.

Flitsend uit de kleedkamer

AZ speelde in de eerste helft in een iets te laag tempo om het blok van Napoli uit mekaar te spelen. In de rust zal daar flink op gehamerd zijn, want na rust ging de bal een stuk sneller rond. Via Calvin Stengs kreeg AZ meteen een grote kans en in de 53ste minuut was het wel raak. Bruno Martins Indi zette zijn voet tegen een volley van Koopmeiners en verschalkte daarmee Ospina: 1-1.