Haarlem drie maanden veilige haven voor Afrikaanse mensenrechtenverdediger

HAARLEM - Journalist en mensenrechtenactivist Gaca is drie maanden in Nederland als onderdeel van het Shelter City Project. Mensenrechtenverdedigers van over de hele wereld wordt de kans geboden om hier, in veiligheid, hun werk voort te zetten – en om op adem te komen.

Er over schrijven brengt dan ook een risico met zich mee. Zo kan hij worden vastgezet of erger. Toch is hij, met grote voorzichtigheid, een vereniging begonnen voor en door vakgenoten, om elkaar te ondersteunen en te helpen in het werk.

Ooit vond Gaca in een rivier een aantal lijken. Hierover schrijven zou hem of zijn gezin in gevaar kunnen brengen. "Wanneer je als journalist dit soort gevallen aan de kaak stelt, kan dat grote gevolgen hebben. Het zou kunnen zijn dat die dode lichamen het gevolg zijn van overheidshandelen", vertelt hij.

Gaca kent heel veel verhalen van journalisten. "Ik ken journalisten die onterecht in de gevangenis zitten. Ik ken ook een voorbeeld van een collega die is gekidnapt en waarvan we tot nu nooit meer iets hebben gehoord. Een cameraman van de nationale tv- en radiozender is samen met zijn vrouw, twee kinderen en een neef zelfs vermoord in zijn huis. Dat was in 2016. Ze verdachten hem ervan dat hij foto’s had gedeeld die hij niet mocht delen.”

Shelter City

Shelter City zorgt als landelijke organisatie ervoor dat mensen als Gaca drie maanden veilig in een Nederlandse stad kunnen verblijven. Er doen elf steden aan mee. Vanuit de landelijke organisatie vergroten de gasten gedurende hun verblijf hun netwerk van maatschappelijke organisaties en politieke contacten in onder andere Den Haag en Brussel. Ze volgen trainingen om vaardigheden te vergroten, bijvoorbeeld op het gebied van lobby, veiligheid of het veilig gebruikt van internet.

