De Jong keert na Amerikaans avontuur bij Heerenveen terug in de eredivisie

HEERENVEEN - Siem de Jong is binnenkort weer te bewonderen op de Nederlandse velden. De middenvelder wordt morgen gepresenteerd als nieuwe aanwinst van sc Heerenveen.

De Jong is transfervrij nadat hij eerder vertrok bij FC Cincinnati, dat zijn contract niet verlengde. In totaal speelde hij een half jaar bij de club. De middenvelder tekent naar verluidt een contract voor anderhalf jaar bij Heerenveen.

De 31-jarige De Jong speelde in het verleden voor Ajax, Newcastle United, PSV, Sydney FC en FC Cincinnati. Tussen 2010 en 2013 kwam hij tot zes interlands in het shirt van Oranje.

Luuk de Jong

Heerenveen wil de transfer nog niet voor vrijdag bevestigen. Luuk de Jong, de voetballende broer van Siem bij Sevilla, zei donderdag tegen FOX Sports: "Is het morgen al? Dat wist ik eerlijk gezegd niet. Heerenveen is een fantastische club. Ik heb Siem er niet heel veel over gesproken. Hij moet gewoon weer lekker aan voetballen toekomen. Met de ervaring die hij meebrengt, kan hij denk ik heel belangrijk voor ze zijn."