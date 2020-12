Oud-theatertechnicus schrijft boek over theaterwereld: "Het was top"

MONNICKENDAM - Achter de schermen in het theater, daar zijn pas de echte verhalen te zien. Theatertechnicus Jef Schouten is met pensioen en besloot zijn avonturen te bundelen in het boek Van Matroos tot Toneelmeester. "Ik weet nog dat ik in de artiestenfoyer zat en toen kwam André Hazes binnen, hij had volgens mij al een krat bier op..."

201203_TONEELMEESTER - NH Nieuws

Het verhaal met André Hazes is één van zijn favorieten. Tijdens een werkavond voor Amnesty International kwam de volkszanger de artiestenfoyer van Carré binnen. Jef krijgt de vraag waar de show eigenlijk voor was. Hazes had nog nooit van Amnesty International gehoord. Lachend vertelt Jef: "Toen moest ik uitleggen wat dat was." Ondanks dat Hazes niet wist waarvoor hij in Carré was, was de show die hij samen met Herman Brood gaf volgens Jef geweldig. Jef: "De één was stoned, de ander dronken, maar het was echt top!" Ontwikkeling van theater Om de verhalen in boekvorm te krijgen, heeft Jef de hulp van vriendin Ellen Berkhout ingeschakeld. Samen hebben ze uren gepraat en foto's bekeken. Ellen heeft zelf ook veel geleerd: "Het geeft een beeld van de ontwikkeling van het theater. Van het einde van de revue, tot de opkomst van de musical. Van de trekkenwand die je met de hand moest bedienen tot computergestuurde machines. Dat was een hele veranderde wereld."

Jef Schouten

Die wereld was voor Jef niet altijd makkelijk, want met de komst van de elektrische trekkenwand, waren minder collega's nodig en Jef vond vooral het sociale aspect zo mooi aan het werk: "Als er een decor kwam van 200 kilo, moest je dit omhoog trekken, maar wel met 200 kilo. 200 kilo in je eentje lukt niet, maar met zijn vieren lukt dit wel." André van Duin Naast zijn tijd bij de Snip en Snap Revue en Carré vertelt Jef in het boek ook over zijn jeugd en het leven als matroos. In de periode dat hij in de coulissen stond, heeft hij veel bekende Nederlanders ontmoet.



Eén daarvan, André van Duin, heeft Jef gesproken en vertelt zijn boek te hebben gelezen en daar is Jef ontzettend dankbaar voor: "Het ontroert me wel hoor, dat vind ik wel leuk. Ik ben er erg trots op gewoon."