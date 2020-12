Vrijdag: marathon met 24 uur lang Nederpop op NH Gooi Radio

De hele dag door wordt alleen Nederpop uitgezonden in de marathon van het NH Gooi Radio-programma Scherp de Zeis. Presentator Hylke Steggerda kruipt voor deze marathonuitzending de gehele dag achter de microfoon.

Het beste uit eigen land

Tijdens deze marathonuitzending hoort de luisteraar de gehele dag het beste uit eigen land voorbijkomen: bandjes, singer-songwriters, gloednieuwe muziek, klassiekers uit het verleden, grote hits, verborgen pareltjes. Van Guus Meeuwis tot Kensington en van Doe Maar tot Suzan & Freek.

De luisteraar kan zijn/haar favoriete Nederlandse plaat doorgeven voor deze speciale radio-uitzending. Scherp de Zeis is ook benieuwd waarom juist dit nummer hem of haar raakt. De favoriete tracks kunnen worden doorgegeven via Instagram, Facebook, Twitter of mail.

NH Gooi Radio is onder meer te beluisteren via nhgooi.nl.