Topcompetities amateurvoetbal gestopt: hervatting in opgesplitste indeling

ZEIST - De huidige competities in de top van het Nederlandse amateurvoetbal worden dit seizoen niet meer uitgespeeld. Het gaat om de Tweede Divisie, Derde Divisie en Hoofdklasse. In februari worden de competities mogelijk in een aangepaste indeling weer opgestart.

Het bestuur amateurvoetbal van de KNVB is tot dat besluit gekomen na een inventarisatie onder alle deelnemende verenigingen en in overleg met de belangenverenigingen CVTD (Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde Divisie) en het COH (Centraal Orgaan Hoofdklassen).

De competities werden in oktober vanwege het coronavirus stilgelegd. Er liggen nu meerdere opties op tafel wanneer het voetbal hervat mag worden. Eén daarvan is het spelen van een halve competitie. Het vorige seizoen (2019/2020) bij het amateurvoetbal werd voortijdig beëindigd. Dat gebeurde in maart, tijdens de eerste golf van het coronavirus. De KNVB besloot toen dat iedereen in het seizoen 2020/2021 in dezelfde klasse zou blijven spelen.

Nieuwe indeling

Ondanks het beëindigen van de topcompetities is het wel de bedoeling dat de nieuwe competities in het eerste weekend van februari van start gaan. De resultaten tot nu komen te vervallen. Op uiterlijk 1 januari wordt gekeken naar de promotie-/degradatieregeling van de nieuwe competities. De KNVB heeft de locatie van de clubs als uitgangspunt genomen voor de nieuwe indeling.

Indeling tweede divisie A:

AFC, De Treffers, Jong FC Volendam, GVVV, HHC Hardenberg, IJsselmeervogels, Koninklijke HFC, Spakenburg, TEC.

Indeling tweede divisie B:

ASWH, Excelsior M., Katwijk, Kozakken Boys, Noordwijk, Quick Boys, Rijnsburgse Boys, Scheveningen, Jong Sparta.

Indeling derde divisie zaterdag A1:

ACV, Ajax amateurs, DOVO, DVS’33, Excelsior’31, Harkemase Boys, Sparta Nijkerk, Staphorst, VVOG.

Indeling derde divisie zaterdag A2:

Barendrecht, FC Lisse, Goes, Hoek, ODIN’59, Sportlust’46, SteDoCo, Ter Leede, VVSB.

Indeling derde divisie zondag B1:

ADO’20, DEM, Hercules, Hollandia, Hoogland, JOS W’graafsmeer, OFC, Quick DH, Westlandia.

Indeling derde divisie zondag B2:

Blauw Geel’38, Dongen, EVV, Gemert, Groene Ster, HSC’21, OSS 1920, UNA, Unitas.

Indeling hoofdklasse zaterdag B1:

AZSV, DETO, De Dijk, Eemdijk, NSC Nijkerk, SDC Putten, Swift, Volendam.

Indeling hoofdklasse zaterdag B2:

Berkum, Buitenpost, Flevo Boys, HZVV, Noordscheschut, ONS Sneek, SC Genemuiden, Urk.