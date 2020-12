Huizer garagehouder veroordeeld tot negen maanden cel vanwege wapenbezit

De Huizer, een man van 43 jaar, werd opgepakt na een grootscheepse controle van onder meer de politie aan de Ambachtsweg, waar zowel de garage als het huis van de verdachte staan. Er werden twee doorgeladen vuurwapens, munitie en een jammer gevonden, een apparaat om gsm-verkeer mee te verstoren.

Daarnaast vond de politie een groot geldbedrag. In het huis van de man werd 50.000 euro in rolletjes gevonden die verstopt waren in een kaarsenstandaard. Ook in zijn auto lag 32.000 euro aan contant geld. De Belastingdienst heeft de tienduizenden euro's in beslag genomen.

Angst voor liquidatie

De Huizer gaf als reden voor het wapenbezit om dat hij van de politie te horen had gekregen dat er een risico was dat hij geliquideerd zou worden. De officier van justitie stelde dat de verdachte zich weliswaar bedreigd heeft gevoeld, maar dat het aanschaffen van de wapens een verkeerde keus was. De rechter gaat daar in mee.

"Het ongecontroleerde bezit van vuurwapens brengt in zijn algemeenheid een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van personen met zich en versterkt bovendien in de samenleving bestaande gevoelens van onveiligheid", aldus de rechtbank.

De straf voor de Huizer is lager eerder geëist: de officier van justitie wilde de man twee weken geleden nog een jaar achter slot en grendel hebben.