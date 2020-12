Texelse wol: van dure kledingstof naar ingrediënt voor verzorgingsmiddelen

TEXEL - Schapen en Texel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al eeuwenlang is het schaap voor inwoners op het Waddeneiland een bron van inkomsten en biedt zijn wol gedurende de winter de broodnodige warmte. "Het is inmiddels helaas een soort wegwerpproduct geworden", vertelt Renske van den Tempel, voorzitter van het Texels Wolgilde.

Toch peinzen Renske er Jan-Willem er niet over over de schapenhouderij vaarwel te zeggen. Sterker nog, door van schaapswol nieuwe producten te ontwikkelen, gaan ze met de tijd mee. Zo bedacht Renske zich twintig jaar geleden dat 'een schapenscheerder de zachtste handen heeft'. Ze ontwikkelde een manier om het wolvet uit het wol te halen om daar vervolgens verzorgingsproducten van te maken. "Daar moeten andere mensen ook van genieten."

De teruglopende vraag, had ook invloed op de waarde, merkten schapenboer Jan-Willem Bakker en zijn familie. "In de jaren '70 ging mijn vader nog met zijn broers langs het prikkeldraad om al die plukjes wol in hun knikkerzakje te stoppen", vertelt hij. "Dan hadden ze gewoon een hoop geld verdiend."

Maar daarmee houdt het niet op, want Renske blijft nieuwe toepassingen voor Texels schaapswol zoeken. "Garens, kleden en crème", somt ze op, "dat is nu mijn assortiment." Kleding is daar nog niet bijgekomen, al ziet ze dat in de toekomst nog wel veranderen. "Het is het meest duurzame product dat er is. Er hoeft geen beest voor dood, het ademt en houdt tegelijkertijd warmte vast. We gaan ooit terug naar meer natuurlijke producten, ook voor kleding."

Op die verschuiving rekent ook schapenboer Jan-Willem. "We laten nu kleding van alle delen uit de wereld komen, dat is denk ik een tijdelijke situatie. In de loop van jaren zullen we meer terugpakken naar natuurlijke producten dichtbij, zoals wol."

Texel is Schapeneiland

Ook als dat niet gebeurt en de populariteit van wol in de toekomst misschien nog verder keldert, zien beiden zonder schapen geen toekomst op Texel . "Schapengeld is snel geteld, je wordt er niet rijk van, maar een aantal boeren vindt echt dat ze horen op Texel. Dat verdwijnt niet", aldus Renske. "Het is een fantastisch vak, het zijn fantastische dieren en ik zou me niet kunnen voorstellen om iets anders te doen", sluit Jan-Willem af.