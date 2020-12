Burgermoeders ook in Noord-Holland in de minderheid, maar verdeling minder scheef dan landelijk

NOORD-HOLLAND - Zoals voor heel Nederland geldt, zijn vrouwelijke burgemeesters ook in onze provincie ondervertegenwoordigd. Toch is de verdeling in Noord-Holland minder scheef dan landelijk. Waar landelijk iets minder dan een kwart (24 procent) van de gemeenten momenteel een vrouwelijke burgemeester heeft, staat er in bijna een derde van de Noord-Hollandse colleges een dame aan het roer.

Van de 355 Nederlandse gemeenten hebben 85 gemeenten een vrouwelijke burgemeester, zo liet Binnenlands Bestuur berekenen. NH Nieuws zocht uit hoe het in de eigen provincie is verdeeld.

Van de 47 Noord-Hollandse gemeenten hebben er momenteel vijftien een vrouwelijke burgemeester, wat neerkomt op 32 procent. In 68 procent van de Noord-Hollandse gemeenten, iets meer dan tweederde, draagt een man het ambtsketen. Die verdeling was in 2014 ongeveer hetzelfde: van de 53 gemeenten destijds hadden er 18 een burgermoeder.

Grootste gemeenten

Zoals bekend mag worden verondersteld, heeft de gemeente met de meeste inwoners van Noord-Holland (en van Nederland) een vrouwelijke burgemeester: sinds 12 juli 2018 is Femke Halsema burgemeester van Amsterdam.

Maar ook in de drie Noord-Hollandse gemeenten die meer vierkante kilometers beslaan dan Amsterdam - Haarlemmermeer, Hollands Kroon en Schagen - is een vrouw voorzitter van het college. In Haarlemmermeer is dat Marianne Schuurmans, in Hollands Kroon Rian van Dam en in Schagen Marjan van Kampen-Nouwen.

Andere Noord-Hollandse gemeenten waar burgermoeders zijn benoemd, zijn - gemeten naar oppervlak of inwoneraantal - veelal kleinere gemeenten. Denk aan gemeenten als Wormerland (Judith Michel-de Jong), Ouder-Amstel (Joyce Langenacker) en Beemster (Karen Heerschop). Middelgrote steden als Haarlem, Alkmaar, Hilversum, Den Helder, Hoorn en Zaanstad hebben momenteel een mannelijke burgemeester.