Besseling klimt flink aantal plaatsen op tweede dag in Dubai

DUBAI - Wil Besseling heeft zich op de tweede dag van het Golf in Dubai Championship aanzienlijk verbeterd. De golfer uit Zwaag kwam op de tweede dag tot een ronde van 65 slagen, 7 onder par.

Na zijn mindere optreden op de eerste dag (73) steeg Besseling van de 85e naar de gedeelde 43e plaats. Besseling kwam op de banen van de Jumeirah Golf Estates tot vijf birdies en een eagle. De leiding in Dubai bleef in handen van de Engelsman Andy Sullivan, die na een openingsronde van 61 nu 66 slagen nodig had.