Thom de Boer zwemt nieuw nationaal record 50 meter vrij

ROTTERDAM - Zwemmer Thom de Boer heeft bij het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam het Nederlands record op de 50 meter vrij verbroken. De 28-jarige Alkmaarder kwam tot een tijd van 21,74 seconde en was daarmee 0,08 seconde sneller dan het oude nationale record van Jesse Puts.

De Boer wist zich nog niet te verzekeren van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. Het olympische ticket kan hij in de finale veiligstellen.

In Rotterdam gaan de Nederlandse topzwemmers tot en met zondag op jacht naar limieten voor de Olympische en Paralympische Spelen volgend jaar in Tokio. Ook zijn er in Rotterdam tickets te verdienen voor de EK langebaan, die in mei 2021 worden gehouden in Boedapest en Madeira (parazwemmen).