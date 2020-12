Sinterklaasspel van Enkhuizer Hans Lub groter succes dan van te voren gedacht

ENKHUIZEN - Chef-kok van restaurant Onder de Wester Hans Lub ontwikkelde een sinterklaasspel, maar dat het zo goed ontvangen zou worden had hij zelf nooit kunnen bedenken. Hij verwacht dan ook flinke drukte als het spel in de verkoop gaat. Door de verwachte drukte wordt de verkoop vanwege corona waarschijnlijk ook nog wat gespreid. Rob de Greeuw sprak hem hierover in zijn programma op WEEFF Radio.