Beverwijker Marcel (55) stapte op zijn fiets en verdween: "Dit is niets voor hem"

BEVERWIJK - Marcel de Munk (55) hield zondagmiddag de haldeur van de portiekflat open voor zijn buurvouw van één hoog, en stapte op zijn fiets. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Zijn broer, Nico de Munk, staat voor een raadsel. "Hij is geen wegloper. We maken ons grote zorgen."

Nico en Marcel werken allebei voor het distributiecentrum van DEEN in Beverwijk. Als collega's maandagochtend aan Nico vragen waar zijn broer Marcel blijft, schrikt hij. "Hij werkt hier al meer dan 35 jaar en is nog nooit een dag te laat geweest. Dit is gewoon heel opmerkelijk. Zijn werk is zijn hobby. Iedereen maakt zich daarom ook grote zorgen om hem: familie, vrienden en zijn collega's, allemaal willen we weten waar hij is gebleven."

Marcel de Munk is volgens de politie afgelopen zondag rond 17:15 uur voor het laatst gezien, zo bleek na een buurtonderzoek. Dat was voor zijn woning op de Olieslagerslaan, vult Nico aan. Nadat hij de deur had opengehouden voor zijn buurvrouw is hij op een lichtkleurige fiets gestapt en heeft niemand hem meer gezien. Marcel - alleenstaand - zou een donkerkleurige winterjas van de C&A dragen.

Tekst gaar verder onder de foto