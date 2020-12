Buurtbussen IJmond en Noord-Holland Noord volgend jaar coronaproof weer de weg op

NOORD-HOLLAND - De buurtbussen in de regio's IJmond en Noord-Holland Noord gaan vanaf begin volgend jaar weer de weg op, meldt de provincie. De bussen zijn coronaproof gemaakt door middel van kuchschermen en extra luchtfiltering- en ventilatiesystemen.

Het extra busvervoer stopte dit jaar vanwege het oplaaiende coronavirus. Volgens de provincie Noord-Holland is nu met landelijk onderzoek door onderzoeksinstituut TNO bewezen dat met de aanpassingen de buurtbussen weer veilig de weg op kunnen.

Vervoerder Connexxion laat alle buurtbussen momenteel ombouwen met de kuchschermen en ventilatiesystemen, zodat ze daarna weer passagiers kunenn vervoeren. Een mondkapje dragen blijft wel verplicht.

Vrijwillig

Of alle buurtbussen ook begin volgend jaar weer gaan rijden is overigens onduidelijk. Dat is volgens de provincie aan de verschillende buurtbusverenigingen, die de dienstregeling van de buurtbussen verzorgen.

Om de bussen te laten rijden moeten namelijk voldoende busschaufeurs beschikbaar zijn. Dat zijn allemaal vrijwilligers, die meestal vanwege hun leeftijd ook tot de risicogroep behoren. Mocht een van de buurtbuslijnen niet weer in gebruik worden genomen, blijft de buurtbus-taxi beschikbaar als alternatief, aldus de provincie.