Noordkop & Texel NL V Remy en zijn vrienden: hyena's wachten op hun nieuwe verblijf

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dit keer zien we dat de hyena's een nieuw verblijf krijgen, maar daar moet nog wel het een en ander aan gebeuren.

Hier liepen antilopen komen straks de hyena's - NH

Het verblijf van de antilopen is leeg. De antilopen zijn weg en het hek rond het verblijf ook. De antilopen zijn naar een andere dierentuin om plaats te maken voor de hyena's. Het is een boomrijk gebied en dat bleek voor de antilopen een probleem te zijn. Antilopen zijn savannedieren en geen bomen gewend. De schrikachtige dieren raakten in hun wilde vlucht af en toe een boom en dat liep voor een enkeling zelfs heel slecht af. "Het zijn hele zenuwachtige, gevoelige dieren", legt dierverzorger Saskia uit. "Als wij heel voorzichtig naar binnen gaan, raken zij al in paniek." Reden genoeg om ze naar elders te laten gaan. Bovendien hadden de hyena's een nieuwe plek nodig. Op hun terrein worden straks dolfijnen en bruinvissen opgevangen. Ze zouden naar de opvang in Zuid-Afrika verhuizen, maar de papierhandel bleek niet zo snel te regelen. En dus wordt het antilopenperk klaar gemaakt voor de komst van de hyena's.

Quote "Antilopen zijn hele zenuwachtige, gevoelige dieren" saskia verbruggen, dierverzorger

De antilopenstal wordt hyenaproof gemaakt - NH

Hyenaproof Een antilopenverblijf is niet meteen geschikt voor hyena's. Allereerst moeten de hekken worden vervangen. Het simpele gaas dat antilopen wel binnenhoudt, zou voor de hyena's geen enkel probleem zijn. Bovendien zijn hyena's bekwame gravers, dus ook de vluchtroute onder de hekken door moet worden afgesneden. Saskia: "Hyena's kunnen holen graven van wel twee meter diep. Er moet een stevige bodem onder liggen, want anders zouden ze onder het hekwerk door kunnen graven. En wat ze straks ook moeten doen, is het bodemgaas aan het hekwerk vastmaken, want anders kunnen ze er alsnog onderdoor." Ook het binnenverblijf wordt onder handen genomen, zodat de verzorgers straks veilig hun werk kunnen doen.

Quote "Hyena's kunnen holen graven van wel twee meter diep" saskia verbruggen, dierverzorger

Separatieverblijf Ondertussen zitten de hyena's in het separatieperk van hun oude verblijf. De trainingen van Saskia om de dieren vrijwillig het andere perk in te laten lopen, hadden succes. Bij hun tijdelijke verblijf zien we hoe de dieren al geprobeerd hebben om een uitweg te graven. Saskia: "Je ziet het, ze graven flink door. Als je pech hebt trekken ze ook het betongaas stuk." Gelukkig is de constructie daarop berekend, maar de verzorgers moeten wel iedere dag langskomen voor een inspectie. En om de hyena's eten te geven natuurlijk.

