Noord-Holland NL V Pak an doen aflevering 13; Keramiek

Keramiste Esther Been uit Kwadijk levert met haar nog jonge bedrijf handgemaakte serviezen. In een voormalige fort heeft ze haar atelier waar de bijzondere borden en schalen worden geboren.

Normaal gesproken werkt ze vooral voor de horeca maar gelukkig weten steeds meer particulieren haar te vinden.

Sinds enige tijd heeft Esther zich op de klei gestort maar met een modeopleiding is dat niet vanzelfsprekend. Na een carrière in de styling belandde ze ooit in de horeca en zwaaide de scepter in een eigen restaurant. Maar werken in de horeca is zwaar en na een uitstapje naar Spanje ging het roer om.

Quote "Boerenkool van een handgemaakt bord smaakt beter" eSTHER bEEN, KERAMISTE

Zonder opleiding maar met heel veel lef en geloof in eigen kunnen, is ze in de wereld van de klei gedoken. En zoals het Esther betaamt doet ze dat vol overgave en met haar hele ziel en zaligheid. Het levert hele bijzondere borden op waar chef-koks goede sier mee maken en waarop het eten beter smaakt aldus Esther.

Zoals het bij een ambacht hoort, halen niet alle borden de eindstreep. Serviesgoed met een 'smetje' gaat niet in de vuilnisbak maar staan bij Esther thuis op tafel. "Boerenkool van een handgemaakt bord smaakt beter." Voor een bloeiend bedrijf moet je vooral hard werken en je stinkende best doen maar een beetje geluk en een netwerk zijn ook handig, aldus Esther.