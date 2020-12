Pak an doen aflevering 13; Yellowspot

Yellowspot is een bedrijf dat normaal gesproken lichtdecoraties bedenkt en maakt voor tv-shows, musea en pretparken. Zonder hun vakmanschap zouden de stoelen van The Voice of Holland niet draaien en worden drukknoppen bij spelshows gedegradeerd tot saaie deurbellen.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

Tips? Stuur een mail naar [email protected]