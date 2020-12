Flinke subsidie voor restauratiewerk aan historische Naarder hofstede

De hofstede dateert van 1902 en werd gebouwd door Joannes van Woensel Kooy, architect was de beroemde Bussumer K.P.C. de Bazel. Het gebouw werd gebouwd als 'gezonde' melkboerderij en bestaat onder meer uit koestallen, hooizolders, een zuivelhuis en een kantoor annex dienstwoning. De melkerij werd in 1956 gesloten, het gebouw is nu al een paar decennia het onderkomen van een uitgeversmaatschappij.

Het gebouw vertoont wel wat mankementen die nu aangepakt moeten worden. Het voornaamste is het rieten dak. "Dat heeft op meerdere plekken slechte punten, waardoor we ook lekkage hebben. Dat heeft te maken met de ouderdom. Het blijft riet en dat kan alle weersomstandigheden natuurlijk niet eeuwig doorstaan", vertelt gebouwbeheerder Michiel van Eif. "We gaan deze slechte delen één voor één vernieuwen."

Naast de reparaties op het dak moet er heel wat schilderwerk worden gedaan. Als alles volgens plan verloopt, start het werk over een jaar. "Het is best een puzzel om dat allemaal te plannen. Het werken op het rieten dak geeft heel veel stof. Je wil natuurlijk niet dat ze op dat moment ook aan het schilderen zijn. We verwachten nu eind volgend jaar of aan het begin van het jaar daarop aan de slag te gaan."

De beheerder van het pand is ontzettend blij met de bijdrage vanuit de provincie.

Meer subsidies

De Naarder hofstede is een van de 45 rijksmonumenten die nu een subsidie krijgen van de provincie. In totaal wordt er vijf miljoen beschikbaar gesteld.