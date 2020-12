Noord-Holland NL V Pak an doen aflevering 13; Haal top-dj Garrix in huis met een postzegel

In deze aflevering van Pak An Doen: Haal top-dj Martin Garrix in huis voor een priveoptreden en waarom bloemkool lekkerder smaakt van een eigen gemaakt bord.

Drukkerij Johan Enschede in Haarlem kennen we van de bankbiljetten maar nu maken ze er hypermoderne postzegels. Met nieuwe technieken sta jij thuis oog in oog met deze beroemde dj en dans je op zijn muziek. Hoe? gewoon met een postzegel!

Yellowspot Verder zijn we bij Yellowspot op het Mediapark in Hilversum. Door corona was het duimen draaien maar daar worden techneuten van het lichtdecoratiebedrijf niet blij van. In no time werd een apparaat bedacht waarmee je nooit te veel mensen in een winkel of museum hebt. Een innovatie met impact!

Keramiek En ook het jonge bedrijf van Esther Been heeft last van corona. De keramiste maakt voor restaurants handgemaakte serviezen op maat. Chef-koks onderscheiden zich graag met een eigen servies, maar nu de horeca noodgedwongen dicht is, hebben veel koks andere zorgen.



Gelukkig ontdekken steeds meer particulieren dat Hollandse stamppot van een kunstwerk lekkerder smaakt.