Westfriese close-harmonygroep Hale Bopp 4 komt met eigen kerstfilm

WEST-FRIESLAND - De mannen van de close-harmonygroep Hale Bopp 4 gaan hun eigen kerstfilm maken. Zij doen dit voor de mensen die eenzaam thuis zitten, maar het is ook een groet voor de beroepsmusici die niet op kunnen treden in deze moeilijke tijd. De film zal op meerdere locaties in West-Friesland worden opgenomen en zal te zien zijn via YouTube.

Normaal gesproken treden ze een stuk vaker op aan het einde van het jaar. "De kerstdagen zijn onze hoogtijdagen, dan komen we op veel verschillende plekken, bijvoorbeeld in kerken, we lopen rond tijdens de lichtjesmarkt in Enkhuizen maar ook op feestjes van particulieren", vertelt Rolf Keur op WEEFF Radio



"We hebben er nog wel even over nagedacht om buiten op te treden. Maar als je dan ergens gaat staan, moet je er ook goed op letten dat mensen niet te dicht bij elkaar gaan staan. Dus dat was geen optie."

Speciale locaties Voor de kerstfilm wil de zanggroep verschillende speciale locaties gaan filmen. Daarvoor hebben ze een beroep gedaan op de West-Fries. Er konden speciale locaties worden ingezonden. "We kregen zoveel reacties dat we echt keuzes moesten maken, het waren zulke leuke reacties en bij sommige locaties zat ook echt een hele mooie motivatie," vertelt Keur. "Wij waren erg verrast over hoe open mensen zijn." Inmiddels hebben ze tien locaties uitgekozen, waarvan in Enkhuizen, Bovenkarspel, Andijk en Medemblik. Op elke locatie zingen ze twee nummers. "We hebben ongeveer een half uur per locatie en de ene keer moeten we wat verder reizen dan de andere keer. Het komt dus erg aan op timing", ligt Keur toe.

Het is de bedoeling dat de kerstvideo vlak voor kerst uit komt, hij zal te zien zijn op YoutTube. "Het zal misschien een race tegen de klok worden maar ik denk wel dat we het gaan halen", vertelt Keur. "In de week voor de 24e hopen we op onze Facebookpagina het een en ander te gaan aankondigen."



