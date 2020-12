Vader vermoorde Shannon na rechtszaak op Malta: 'Jelle niet op emotie kunnen betrappen'

MONNICKENDAM - Schagenaar Jelle R., de 30-jarige man die eergisteren op Malta tot 30 jaar cel is veroordeeld voor de moord op de Monnickendamse Shannon, heeft de laatste zitting in de strafzaak tegen hem als 'een wassen beeld' bijgewoond. Dat zegt Shannons vader Frank Mak in een interview met NH Nieuws. "We hebben hem geen enkele keer op emotie kunnen betrappen."

'Tien man sterk' was Shannons familie naar Malta afgereisd om de laatste zitting in de strafzaak tegen R. bij te wonen, vertelt Frank. Toch was het zeker niet de eerste keer dat haar nabestaanden het (ei)land in de Middellandse Zee bezochten. "Ik ben bij ongeveer tien van de twintig zittingen geweest, en ook Shannons moeder, zus en broer zijn een paar keer geweest. Als het even kon, wilden we present zijn om betrokken te blijven bij de zaak, wat ook de rechters niet kon ontgaan."

R. was geen onbekende van de destijds 30-jarige Shannon. Als hij haar in de nacht van 2 op 3 augustus 2018 in de buurt van zijn appartement in het plaatsje Santa Venera mishandelt en uiteindelijk doodsteekt, heeft ze net een relatie van twee jaar met hem achter de rug. Ze woonde toen al vijf jaar op Malta, waar ze eerst in een hotel en een wijnbar, en later voor een bedrijf in onlinegaming-industrie werkte.

Hoewel Frank Malta een 'chaotisch eiland met een warrig rechtssysteem' noemt, is hij zeer te spreken over de wijze waarop de zaak tegen de moordenaar van zijn dochter is verlopen."Het is grondig aangepakt. Je hoort zo vaak dat een zaak op een futiliteit vastloopt, maar de inspecteurs hebben hun uiterste best gedaan om tot een veroordeling te komen." Dat de zaak ook binnen de Maltese gemeenschap erg leefde, heeft daarbij geholpen, denkt hij.

Al snel kwam de destijds 22-jarige R. in beeld als verdachte, mede omdat op camerabeelden te zien was hoe hij het steekwapen weggooide. Hoewel de in de Sneek geboren Schagenaar vrij snel schuld bekende, was dat voor Shannons familie nog geen garantie op een veroordeling, vertelt Frank. "We hebben meer dan twee jaar in spanning gezeten, want zou de bewijslast juridisch waterdicht zijn? Maar ook voor de politie en justitie stond het als een paal boven water."

'Stuk gerechtigheid'

Zoals iedere zitting, was ook de laatste binnen mum van tijd voorbij. "We wisten al welke straf hij zou krijgen, maar het is goed voor de familie dat we de rechter hardop hebben horen uitspreken dat hij dertig jaarkrijgt." R. zelf beleefde de zitting ogenschijnlijk stoïcijns, vertelt Frank. Hij leek 'onder de indruk' van de aanwezigheid van Shannons familie. "We waren met een delegatie waar je moeilijk overheen kunt kijken, maar hij vermeed oogcontact."