Schaken opeens razendpopulair door Netflix-serie

AMSTERDAM - Dankzij de Netflix-serie The Queen's Gambit zijn de schaakspellen in Amsterdam niet aan te slepen. De miniserie gaat over schaaktalent Beth, die als jong weesmeisje vastbesloten is de beste schaker ter wereld te worden. De serie trok wereldwijd al meer dan zestig miljoen kijkers. En verkopers van het spel liften vrolijk op het succes mee.

In december is het altijd topdrukte bij Schaak- en Gowinkel Het Paard op de Haarlemmerdijk. Maar dit jaar is het drukker dan anders. Dat komt door de coronacrisis - mensen blijven thuis en spelen spelletjes - maar zeker ook door de nieuwe hitserie op Netflix, The Queen's Gambit. Volgens eigenaresse Marieke worden er opvallend veel schaakspellen gekocht, vooral online. "Door The Queen's Gambit is de verkoop explosief toegenomen. Veel dames die voor hun vriend een schaakbord komen halen, maar ook veel vrouwen die voor zichzelf een bord kopen. Maar ook veel mannen hoor, die door de serie het schaken weer willen oppakken."

Voor de Amsterdamse Eline Roebers heeft het schaakspel weinig geheimen meer. Het veertienjarige schaaktalent reist de hele wereld over om toernooien te spelen. Net als hoofdrolspeelster Beth uit The Queen's Gambit. Eline heeft de serie zelf niet gezien. "Ik heb geen Netflix." Ze begon met spelen toen ze een jaar of zes was, en is nu hard op weg naar de top. "Ik wil er mijn beroep van maken."

Eline schaakt bij het Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap (VAS) in Oost. Daar neemt ze het meestal op tegen volwassen mannen. Vrouwen zijn in de schaakwereld nog steeds een zeldzaamheid, ook hier in Amsterdam. Maar dat kan Eline niet zoveel schelen. Man, vrouw, oud, jong... Als ze maar wint. "Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies." Bij de schaakvereniging zijn een paar nieuwe aanmeldingen gekomen, maar het loopt nog niet echt storm. De schaakhype is vooral zichtbaar op online schaaksites en in de verkoop.

Marieke verkoopt de schaakborden en -stukken, maar schaakt zelf niet. Ze lacht: "Ja, dat is heel erg. Maar ik ben in deze winkel opgegroeid dus ik kan wel heel veel vertellen over het product." Volgens Marieke kan de toegenomen interesse voor de schaaksport wel eens blijvend zijn. "Ik denk eigenlijk dat het wel langer zo blijft. Je hebt de pokerhype gehad in het verleden, je hebt de darthype gehad, en ik denk dat dit een beetje dezelfde kant opgaat."