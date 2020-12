Telstar mist aanvoerder Korpershoek tegen Cambuur

Korpershoek raakte in het duel met Jong FC Utrecht (1-2 winst) geblessierd aan zijn enkel. In de rust moest trainer Andries Jonker hem daarom noodgedwongen wisselen voor Yaël Liesdek. Hoelang de 36-jarige middenvelder uit de roulatie is, is nog onbekend.

Eerder dit seizoen kampte Korpershoek ook al met een enkelblessure. Tegen TOP Oss liep hij een kwetsuur op, dat hem vervolgens enkele weken aan de kant hield.

Rood aangelopen Soto

Naast Korpershoek moet Telstar het ook doen zonder Sebastian Soto. De Amerikaanse spits kreeg tegen Jong FC Utrecht een rode kaart vanwege een tackle van achter. De international moet twee wedstrijden vanaf de kant toekijken.

Telstar speelt vrijdagavond (18.45 uur) in eigen huis tegen koploper Cambuur.

Later vandaag volgt een uitgebreide voorbeschouwing op Telstar-Cambuur.