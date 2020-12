Pand Black Archives beklad: zwarte gezichten wit geverfd

Het pand in de Dapperbuurt waarin The Black Archives en Vereniging Ons Suriname (V.O.S.) huizen, is beklad. Schilderingen van zwarte voorvechters van mensenrechten zijn wit geverfd.

Bekladding pand Black Archives - AT5

Ook zijn op de deur van het pand stickers geplakt met de tekst: roetveegpiet is genocide. "We zijn heel erg verontwaardigd en boos," vertelt voorzitter van V.O.S. Vincent Soekra aan onze collega's van AT5. "Het is een laffe daad en we nemen het heel serieus." Soekra zegt bezig te zijn met aangifte van vernieling. "Het maakt me ook wel bang," gaat Soekra verder. "Ik ben van nature niet bang ingesteld. Maar je wordt echt belaagd. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus daar ben ik wel bang voor, voor een moment van rare sprongen. Ik hoop dat de autoriteiten er alles aan doen om deze vandalen te kunnen pakken."

Stickers op de voordeur van het pand - AT5

In het jaarverslag van de AIVD was eerder dit jaar al te lezen dat rechts-extremisten 'zeer sterk reageren op de acties van antiracisme-activisten en daarbij aansluiting zoeken bij lokaal protesterende burgers.' Reactie op antiracisme-activisten "Dit heeft al verschillende malen tot (dreiging met) geweld geleid waarbij huisadressen van antiracisme-activisten worden gepubliceerd en worden bezocht of waarbij anti-Zwarte Piet-demonstranten worden belaagd, soms met deelname van groepjes voetbalhooligans." Zo werd antiracisme-activist Akwasi vorige maand bij zijn woning in Weesp bezocht door twee mannen die zich verkleed hadden als zwarte piet. Eerder al werden foto's van die nieuwe woning in Weesp verspreid in een Facebookgroep.

Schilderingen van zwarte voorvechters van mensenrechten zijn wit geverfd. - AT5