LIVE NH Sport: Telstar - sc Cambuur

VELSEN-ZUID - Met een beetje goede wil kun je Telstar - sc Cambuur een regelrechte topper in de eerste divisie noemen. De Velsenaren zijn opgeklommen naar een fraaie zevende plaats, terwijl Cambuur bovenaan staat. Je kunt de wedstrijd vanavond live volgen op NH Radio. De aftrap is om 18.45 uur.

Telstar mist good old Frank Korpershoek. De 36-jarige aanvoerder viel deze week tegen Jong FC Utrecht uit met een enkelblessure. In dezelfde wedstrijd (1-2 winst) kreeg Sebastian Soto de rode kaart . De Amerikaans international is voor twee duels geschorst.

Cambuur versloeg eerder deze week in Eindhoven Jong PSV met moeite (0-1). De verwachting is dat de ploeg van trainer Henk de Jong tegen Telstar met hetzelfde elftal aantreedt. Oud-Telstar-speler Calvin Mac Intosch is daarin een vaste waarde. De Jong doet verder onder meer een beroep op de voormalig FC Volendam-spelers Sonny Stevens, Erik Schouten en Robert Mühren en de Jong AZ-spelers Mees Hoedemakers en Jamie Jacobs.

Telstar - sc Cambuur begint om 18.45 uur. Edward Dekker doet verslag vanuit Velsen-Zuid.

Uiteraard blikken we in NH Sport ook nog terug op de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Napoli. En we richten de blik op de duels in de eredivisie van komend weekend. Morgenavond ontvangt Ajax FC Twente en zondagmiddag krijgt AZ FC Groningen op bezoek.

NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur vanavond. Presentatie: Rob Mooij en Stef Swagers.