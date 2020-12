West-Friesland NL V Zo tackelen sportverenigingen de coronacrisis: 'Alle beetjes helpen voor de club'

WEST-FRIESLAND - Een kerstbomenverkoop, lampionnenvoetbal en digitale quizavonden: het zijn voor sportclubs welkome extraatjes voor de clubkas en vooral een middel om de leden betrokken te houden. Want precies dat is wat steeds meer gevreesd wordt: financiële sores en een slinkend ledenaantal. "Voor clubs met een kantine moet de omzet moet zo snel mogelijk weer gaan draaien, anders wordt het wel penibel", vertelt Jordi Meester van Team Sportservice West-Friesland.

Geen wedstrijden, geen toeschouwers en de kantine is inmiddels tien weken op slot. Als er getraind wordt bij verenigingen, dan zijn het vooral de jeugdteams. Volwassenen mogen in groepen van vier en op afstand sporten, maar daar zijn clubs en leden voorzichtig mee. Twee derde van de sportverenigingen heeft te maken met leden die niet willen of durven komen sporten, zo blijkt uit de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut. Bijna de helft van de verenigingsbestuurders zou zich zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis voor de sportclub. Die zorgen hebben vooral te maken met het verlies van leden en de financiële situatie. Lees verder onder de foto.

NH Nieuws

Het totale omzetverlies van de breedtesportsector komt volgens het Mulier Instituut neer op ruim 700 miljoen euro. Sportkoepel NOC*NSF trok onlangs aan de bel bij minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport. "We moeten het snel weer mogelijk maken om op een normale manier op de eigen sportaccommodatie te trainen", aldus directeur Gerard Dielessen. Later vervolgt hij: "Ik zou de minister willen zeggen: maak van de sport een belangrijke partner bij het oplossen van de toenemende gezondheidscrisis." In West-Friesland weten sportclubs hun hoofd tot nu toe goed boven water te houden, zo vertelt Jordi Meester. Hij is als verenigingsadviseur van Team Sportservice West-Friesland betrokken bij sportverenigingen in de regio. "De corona-uitbraak was aan het einde van het seizoen, dan is de contributie al geïnd en vonden de leden het meestal prima", begint hij.

Het is nu vooral gissen hoe het komende jaar eruit gaat zien. "Ik denk nu dat verenigingen er redelijk positief in staan, maar de gevolgen op lange termijn zijn nog moeilijk te overzien. Vooral voor de verenigingen met eigen kantine moet de omzet weer zo snel mogelijk gaan draaien. Anders dan wordt het denk ik wel penibel." 'Je merkt dat mensen ons willen helpen' West-Friese sportclubs zochten afgelopen weken naar alternatieve manieren om geld in het laatje te krijgen. Zo houdt voetbalclub Sporting Andijk tot eind volgende week een kerstbomenverkoop. "We zijn wel duurder dan de Intratuin", vertelt Chris Schuitemaker van Sporting Andijk. "Maar je merkt toch dat veel mensen ons willen helpen." Lees verder onder de foto.

De kerstbomenverkoop van Sporting Andijk levert een paar duizend euro op. - NH Nieuws

Al zal het niet de schade volledig compenseren: Sporting Andijk loopt sinds maart zo'n 30.000 euro aan kantine-inkomsten mis. "Dit levert een aantal duizend euro op. Alle beetjes helpen voor de club en dat is van groot belang", vertelt Schuitemaker. 'Tikkie terug' aan corona Voetbalvereniging VV Opperdoes kwam met de actie 'Geef corona een Tikkie terug'. Via hun sociale mediakanalen en website kon je via een Tikkie doneren en dat leverde tot nu toe 2.500 euro op. "Wij staan voor een grote uitdaging", zegt voorzitter John van Dijk. "Wij zijn maar een kleine club en hebben jaarlijks een stratentoernooi, daar is het hele dorp bij. Een derde van de kantine-omzet komt daar vandaan, in dat weekend. Het is voor ons ook een belangrijk moment om leden te binden, maar dit jaar kon het niet doorgaan." Lees verder onder het Facebookbericht van VV Opperdoes.

Als het toernooi volgend jaar niet doorgaat, is dat volgens Van Dijk 'een redelijke doodsteek'. De club heeft 170 leden, maar sinds de corona-uitbraak zijn zo'n twintig leden vertrokken. Terwijl de club juist voor ogen heeft om meer mensen uit het dorp te betrekken dan alleen de sportievelingen. Sportclub is ook ontmoetingsplek Zo nodigde de club dit voorjaar nog alle kinderen van het dorp uit om te komen sporten. "We zijn ook een ontmoetingsplek waar opa en oma naar een wedstrijd komen kijken. En waar je na de wedstrijd een biertje kunt drinken. Dat moet je levend zien te houden." Bram Sluis is als voorzitter van volleybalvereniging Madjoe in Enkhuizen betrokken bij Team WF, een overkoepelende vereniging voor West-Friese volleybalclubs. Hij merkt dat de clubs verschillend reageren op de coronamaatregelen. "Binnen de veertien volleybalverenigingen stopt het merendeel met volleyballen boven de zeventien jaar en ouder." Lees verder onder de foto.

Bij Sporting Andijk voetbalt alleen de jeugd. - NH Nieuws

Madjoe heeft besloten om seniorenteams wel te laten volleyballen. "Ik was de eerste keer bij de training van twee tegen twee en ik heb zo genoten", aldus Sluis. "Er waren mensen van het eerste team en het laagste damesteam, ze hadden allemaal zo'n plezier. Er gingen zestien rode koppen na een uur de sporthal uit."

Ook Madjoe heeft naar andere manieren gezocht om aan inkomsten te komen. "We hebben een buitentoernooi gehouden, dat zorgde voor een paar duizend euro aan inkomsten." Volgens verenigingsadviseur Jordi Meester zijn de alternatieve inkomstenbronnen ook een goede manier om leden te binden. "Zo laat je aan je leden zien dat je evengoed bezig bent." "Een vereniging had tijdens Sint Maarten lampionnenvoetbal. Deze voorbeelden laat ik ook zien aan andere verenigingen", aldus Meester. "Gelukkig zijn er ook overheidsregelingen en bij gemeenten zijn speciale regelingen waar verenigingen aanspraak op kunnen maken, waardoor het leed hopelijk iets verzacht kan worden." 'Houd contact met de achterban' Naast de contributie en de kantine, zijn ook de sponsoren van financieel belang voor sportverenigingen. "Wat ik hoor, is dat het aantal sponsors dat afzegt ook nog meevalt", zegt Meester. "Verenigingen gaan nu zelf sponsoren opbellen en in gesprek: 'onze vrijwilligers hebben nu tijd over, kunnen we jou helpen?' Daarmee krijg je misschien toch een streepje voor bij de sponsor." Volgens de verenigingsadviseur is het voor sportclubs belangrijk om contact te houden met de achterban: oftewel de sponsoren en leden. "Om te laten zien 'jongens, ondanks alles gaan wij kijken wat we kunnen doen'", vertelt Meester. "Verenigen is natuurlijk samen iets doen."