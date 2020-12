Man en vrouw aangehouden voor verzenden postpakketten met drugs

ALKMAAR - Een 32-jarige man en een 29-jarige vrouw zijn in Alkmaar aangehouden voor het versturen van drugs via postpakketten. Ze zouden samen onder meer amfetamine, MDMA, XTC en cocaïne hebben verstuurd. Voor de man was dat niet voor het eerst.

De politie kwam de man en vrouw op het spoor in een onderzoek naar verdovende middelen die via het 'dark web', een verborgen deel van het internet, worden verhandeld. De drugs werd met reguliere postpakketten naar bestellers verstuurd. Het tweetal kon worden opgepakt nadat de politie twee woningen in Alkmaar en Heerhugowaard uitkamde voor het onderzoek.

Het bleek voor de man niet voor het eerst dat hij zich met drugshandel inliet. De man werd in 2016 aangehouden voor hetzelfde feit en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5,5 jaar. Dat weerhield hem er echter niet van om gewoon door te gaan met hun 'service'. "De man is nu aangehouden voor de periode tussen het moment dat hij werd veroordeeld en de gevangenis inging", legt een woordvoerder van de politie uit.

De politie verdenkt de vrouw ervan de man te hebben ondersteund in zijn praktijken en mogelijk te hebben geprofiteerd van de opbrengsten. De vrouw is na verhoor op vrije voeten gesteld, maar blijft verdachte.

Drugshandel op het 'dark web'

Drugshandel via het dark web komt wel vaker voor. Hoe grootschalig dit probleem is, kan de politie niet zeggen. "Maar we weten wel dat er veel wordt verstuurd vanuit Nederland de wereld in."

Het komt soms zelfs voor dat de pakketten met drugs bezorgd worden bij iemand die er helemaal niets van weet. Degene die de postpakketten verstuurt, vult een vals adres in. Wanneer de ontvanger in het buitenland het pakket niet ontvangt, wordt het teruggestuurd. Dit kan voor een hoop verbazing zorgen bij de ontvanger. "Het komt voor dat mensen een pakket met drugs ontvangen, wat zij niet besteld hebben. Breng het naar de plaatselijke politie en doe er niks mee", waarschuwt een politiewoordvoerder.