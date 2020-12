Doneeractie Humanitas om project Home-Start te kunnen behouden

MEDEMBLIK - Humanitas is een fondsenwerving begonnen voor hun project Home-Start. De gemeente Medemblik heeft de organisatie gekort op hun subsidie vanwege bezuinigingen, waardoor het project mogelijk dreigt te verdwijnen. Door nu geld in te zamelen hoopt Humanitas hun project door te kunnen zetten en zelfs over de andere gemeenten in West-Friesland uit te kunnen rollen.

Ondanks dat het Home-Start project al 35 gezinnen heeft geholpen in de gemeente Medemblik hebben zij toch besloten om de subsidie in te korten. "Dat was een hele nare ervaring, het opmerkelijke is dat de gemeente Medemblik Home-Start wel heeft voorgedragen voor de vrijwilligersprijs en tegelijkertijd is die subsidie drastisch ingekort", vertelt Lydia Tacx van Humanitas op WEEFF Radio.

"Nu snappen wij ook dat de gemeente moet roeien met de riemen die het heeft en daarom zijn we deze inzamelingsactie begonnen om in totaal 25.000 euro op te halen. Daarmee kunnen we Home-Start uitrollen over heel West-Friesland", licht Tacx toe.

Momenteel is Home-Start alleen actief in de gemeente Medemblik. Tacx: "Wij willen ook dat mensen in andere gemeentes gebruik kunnen maken van onze vrijwilligers."