Na jaren getouwtrek gaat 'spookschip' weg uit Muider havenmond

Het scheepswrak van de ooit zo majestueuze driemaster Elisabeth Smit ligt al zeker achttien jaar weg te rotten in de havenmond van Muiden, vlak voor het Muiderslot. Het schip raakt steeds verder in verval: onder meer een mast is al afgebroken en omgevallen.

Het wrak is een doorn in het oog van de gemeente Gooise Meren die de voormalige driemaster al jaren weg wil hebben. De gemeente lag echter lang in de clinch met de eigenaar van het schip. De eigenaar stapte naar de rechter toen de gemeente hem dwong het schip weg te halen. Hij stelde recht te hebben op de ligplaats en wilde bovendien niet opdraaien voor de kosten. De zaak is nog altijd niet afgerond.

Wrak en beunbak weg

Toch wordt het scheepswrak en een gezonken zogeheten beunbak nu toch al weggehaald, zo heeft de gemeente afgesproken met de eigenaar. De gemeente draait op voor de kosten. "Het is tijd om echt afscheid te nemen van de Elisabeth Smit. Het is fijn dat er overeenstemming is bereikt en dat het verwijderen ook snel kan beginnen. We zorgen er zo voor dat de entree van Muiden weer kan stralen", zegt wethouder Jorrit Eijbersen erover.

Het scheepswrak zal nu op locatie worden gesloopt. Dat gaat enkele dagen duren. Als het wrak weg is, wordt als laatste de grote beunbak uit het water getakeld. Dat wordt gedaan met een enorme drijvende kraan met een hijsvermogen van 160 ton.

Andere vaartuigen

Als het scheepswrak en de beunbak weg zijn, liggen er nog een witte klipper, een gezonken praam en enkele kleinere vaartuigen op dezelfde plek. De gemeente wil die ook weg hebben.

Voordat dat gebeurt, wordt wel eerst het vervolg van de rechtszaak afgewacht.