Helderse horeca-ondernemers hopen dat Breewaterstraat een echt pleintje wordt

DEN HELDER - De horeca-ondernemers in de Breewaterstraat hopen dat de gemeente Den Helder mee wil werken aan het veiliger maken van de straat. Met name de overlast van scooters is ze een doorn in het oog.

"In de zomermaanden kan het best heel irritant zijn. Dan hebben we barretjes voor de straat zijn. Mensen worden voor hun voeten gereden", vertelt Fred Riedeman van Bar Style aan Regio Noordkop. "Het is al een wandelstraat dus ze mogen hier helemaal niet komen", vult hij aan.

Van het straatje moet dus een pleintje gemaakt worden. "Wij timmeren hard aan de weg. We organiseren veel in de zomer en willen dat doorzetten. Wat is het leuk als dat op een echt plein kan", vertelt Sievert Ahlers van The Crazy Chicken.

De ondernemers hopen zo snel mogelijk met de gemeente om tafel te gaan om te kijken wat mogelijk is.