Arne Slot hoopvol op noodzakelijk resultaat tegen Napoli

En dat resultaat is broodnodig als je kijkt naar de stand in de poule. "Je weet dat als je verliest dat je dan waarschijnlijk uitgeschakeld bent want ik verwacht dat Sociedad van Rijeka wint. Winst zou natuurlijk het mooiste resultaat zijn maar een gelijkspel hebben we minimaal nodig."

"Uit waren we aan de bal niet heel goed", zegt Slot. "Maar zonder bal hebben we wel heel goed verdedigd. Dan hoop je dat als je aan de bal beter bent dan daar, dat je dan kans maakt op een resultaat."

Slot kan tegen Napoli geen beroep doen op Jonas Svensson. De Noor liep in de wedstrijd tegen Heracles een zware blessure aan zijn been op. "Ik verwacht dat hij er toch wel wat langer uit is en alle mooie wedstrijden, met name in de Europa League, zitten er nu aan te komen. Het is altijd vervelend voor een speler die alles heeft meegedaan om daar dan niet bij te zijn."

De verwachting is dat Yukinari Sugawara zijn plek als rechterverdediger zal overnemen. Verder kan Slot, behoudens de al langer geblesseerde Ron Vlaar en Jordy Clasie, beschikken over een volledig fitte selectie.