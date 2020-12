Gemeente Velsen trapt met open ogen in grap over strenge lockdown

IJMUIDEN - Met een korte maar felle 'pas op voor nepnieuws in de media' tweet dacht de gemeente Velsen speculaties over een lockdown de kop in te drukken. Het was een reactie op een tweet dat achteraf een grap bleek van een Telstar-supporter die veel twitteraars doorhadden, behalve de gemeente Velsen.

'Vandaag is er nepnieuws verschenen in de media waarin een zware lockdown werd aangekondigd. Coronagerelateerd nieuws over Velsen wordt alleen via de officiële kanalen van de gemeente Velsen bekendgemaakt', zo was te lezen op het twitteraccount van de gemeente.

'De gemeente Velsen heeft zojuist in een spoedoverleg besloten dat Velsen per 1 januari tot 4 februari in een zware lockdown gaat. Niemand mag het gebied in of uit #telstar #degraafschap', zo twitterde een Telstar-fan vanmiddag. De gemeente nam de tweet serieus op en tweette vervolgens een waarschuwingsreactie.

"We hadden net te laat door dat het ging om een grap, onze tweet hadden we toen al geplaatst", legt Erik Penning, woordvoerder van de gemeente Velsen uit. "We hadden de tweet van de Witte Leeuwen niet als grap geïnterpreteerd, vandaar onze reactie. We betreuren het feit dat we niet eerst extra onderzoek hebben gedaan voordat we reageerden", aldus Penning.

Juist in een periode waarbij de media het al zwaar te verduren heeft, wordt er op twitter met ongeloof gereageerd op het feit dat de gemeente Velsen een bericht op twitter schaart onder nepnieuws in de media.

"De woordkeuze 'nepnieuws dat in de media verscheen', terwijl het uiteindelijk alleen maar bleek te gaan om een tweet, dat klopt natuurlijk niet", erkent Penning hun fout. "Die woordkeuze hadden we echt anders moeten doen."

Transfermarkt

Dennis Bliek, woordvoerder van Telstar legt de grap achter de tweet van de Telstar supporter uit. "De Graafschap heeft in het verleden veel spelers bij Telstar vandaan gehaald, op het ogenblik hebben ze een zestal van onze oud-spelers in hun team en natuurlijk de voormalig trainer van Telstar, Mike Snoei. Tussen 1 januari en 4 februari is de transfermarkt weer open en deze Telstarfan wilde met een ludieke tweet ervoor zorgen dat de Graafschap niet naar IJmuiden zou komen om nog meer spelers weg te kapen."

De gemeente Velsen heeft zijn tweet inmiddels verwijderd.