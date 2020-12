Enkhuizer horeca maakt vuist naar Den Haag: "Dit is absoluut een noodgreep"

ENKHUIZEN - De Enkhuizer afdeling van Koninklijke Horeca Nederland gaat mee in de landelijke actie van meer dan 50 regio-afdelingen die een vuist willen maken naar Den Haag. Volgens voorzitter Thomas de Boer voelen zij zich lokaal wel gesteund, maar is die steun landelijk 'ver te zoeken'. De horeca-afdelingen dreigen de deuren 17 januari open te gooien als er geen verdere steun komt.

Volgens De Boer staan de bedrijven er serieus slecht voor. "Wij eten nu het studiegeld van onze kinderen op of moeten ons huis verkopen, zodat de besmettingen teruglopen en het zorgpersoneel het kan blijven dragen." Sommige ondernemers lopen volgens hem al maanden achter met belasting of huur. "Straks wordt het een veldslag en valt de één na de ander om."

"De achterban verschilt van 'ik heb niks te verliezen en ga strijdend ten onder' tot 'we moeten in gesprek blijven', maar iedereen vindt wel dat de steun en empathie vanuit de overheid ècht beter moet."

Thomas de Boer merkt dat zijn achterban van horecaondernemers rond Enkhuizen gemengde gevoelens hebben bij het opengooien van de deuren als teken van actie. Maar over één ding zijn ze het wel eens: de koek is absoluut op.

De steunregelingen die er toe nu toe zijn geweest, zijn volgens De Boer verre van toereikend. "Het dekt 60 tot 75 procent van de onkosten. De rest leggen we nu privé bij en dan heb je het niet eens over de winst die je misloopt. Dat moet echt anders." Lokaal gezien voelen de ondernemers zich wel gesteund. De gemeente Enkhuizen kwam de horeca al tegemoet door uitbreiding van terrassen en met de precariobelasting.

Zelf is de ondernemer strijdvaardig, maar het gaat wel ten koste van zijn plezier in het vak. "Ik ben een ontzettend optimistisch mens, maar de uitzichtloosheid maakt wel dat de energie en het enthousiasme voor het vak minder worden." Het bedrijf van De Boer staat er nog financieel redelijk voor, maar ook hij heeft moeten inleveren. "We waren aan het sparen voor een nieuw pand. Wij vallen nu nog niet om, maar in onze ontwikkeling wel weer drie stappen achteruit."

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Of de ondernemer uit Enkhuizen de deuren op 17 januari daadwerkelijk weer opengooit laat hij in het midden. "We willen niet oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid en hopen vooral dat zetje te geven dat nodig is, maar dit is wel echt een noodgreep en dat zegt wel wat. Als er niets gebeurt dan ga ik in overleg met de gemeente en onze leden en wegen we af wat we op 17 januari doen."