AZ-aanvoerder Koopmeiners weet waar het beter moet tegen Europese topploegen

ALKMAAR - Voor AZ wacht donderdagavond een belangrijk Europees duel. Napoli is de tegenstander in Alkmaar en bij een nederlaag zijn de Noord-Hollanders zo goed als zeker uitgeschakeld. Aanvoerder Teun Koopmeiners laat weten dat AZ veel heeft geleerd in de uitduels met Napoli en Real Sociedad.

"De les van die twee uitwedstrijden, en dan met name Sociedad, is dat er meer energie in moest"

In Napels won AZ weliswaar met 1-0, maar het spelbeeld was duidelijk in het voordeel van Napoli. De uitwedstrijd tegen Sociedad ging met 1-0 verloren na veel gemiste kansen aan Spaanse kant. "De les van die twee uitwedstrijden, en dan met name Sociedad, is dat er meer energie in moest. En dat we ook beter aan de bal moesten zijn", zegt Koopmeiners op de persconfentie.

Vorige week eindigde AZ - Sociedad in 0-0. De Alkmaarders waren aan de bal inderdaad een stuk beter dan in San Sebastian. "Ik denk dat we dat hier thuis heel goed hebben laten zien. Dan ben je met deze ploeg in staat om tegen topploegen in Europa een goede partij op de mat te leggen", aldus de middenvelder.

Stand van zaken

Na vier groepswedstrijden heeft Napoli negen punten. AZ en Sociedad volgen met zeven punten. Bij een nederlaag van AZ en een overwinning van Sociedad op het al uitgeschakelde Rijeka kan de ploeg van Arne Slot Europese overwintering vergeten.

Het duel tussen AZ en Napoli begint donderdag om 21.00 uur.