Indrukwekkende hijsklus voor Hoogovensmuseum: "8.600 kilo schoon aan de haak"

Een groep vrijwilligers volgt de verrichtingen om de gasleiding op zijn plek te krijgen op de voet. Zo ook museumgids Jan Koer, die veertig jaar voor het staalconcern heeft gewerkt. "Dit maak je toch niet vaak mee? Spectaculair en leuk om mee te maken met elkaar", aldus Koer over het schouwspel in de museumtuin.

En we zijn ontzettend blij met deze uitbreiding, vervolgt bestuurslid Johan van Ikelen. "Als we bezoekers van het museum vertellen over de leiding die hier over het terrein loopt naar de NUON, dan geloven ze vaak niet hoe groot deze is. We gaan er nu een Tata Nano in zetten, zodat de mensen ermee op de foto kunnen en ook beter kunnen zien hoe groot het is", aldus Van Ikelen.

